Giulia Salemi

La Regione indaga sulle decine di morti anomale nelle Rsa milanesi e lombarde.

Sulle case di riposo diventate focolai del coronavirus con centinaia di anziani morti e operatori contagiati, e in particolare sullo storico Pio Albergo Trivulzio di Milano, infatti la Regione ha deciso di fare «tutta la dovuta luce» perché, come ha spiegato il governatore Attilio Fontana, è «necessario indagare, valutare e capire se ci sono state delle responsabilità». Da qui la decisione di istituire due commissioni di verifica, una incentrata proprio sull'istituzione che i milanesi chiamano la Baggina e l'altra su altre 15 Rsa che hanno ospitato pazienti covid dimessi dagli ospedali, sulla base di una delibera regionale. Per il Pio Albergo Trivulzio il Comune di Milano ha indicato come componente la commissione l'ex magistrato Gherardo Colombo, che in pratica torna a indagare sulla Baggina dopo 30 anni da Tangentopoli.

Intanto, mentre sul Pat (70 morti a marzo, 27 per sospetto covid solo nella prima settimana di aprile) indagano anche gli ispettori del ministero della Salute, la Procura, che ha aperto numerosi fascicoli sulla presunta cattiva gestione dell'emergenza nelle residenze e sulla strage di anziani, cerca di capire anche se siano state applicate correttamente o meno e se fossero sufficienti le disposizioni contenute nel «piano pandemico» regionale. Anche su questi aspetti, dunque, gli inquirenti del dipartimento guidato dall'aggiunto Tiziana Siciliano, e coordinati anche dal procuratore Francesco Greco, dovranno fare chiarezza a seguito delle denunce per omicidio colposo, epidemia colposa e reati in materia di sicurezza sul lavoro presentate da operatori delle Rsa e familiari delle vittime. Al vaglio c'è anche la delibera dell'8 marzo con cui il Pirellone chiedeva alle Rsa, se volevano, di accogliere pazienti Covid-19 dimessi dagli ospedali. Una delibera che, però, come ha chiarito l'assessore al Welfare Giulio Gallera, ha riguardato soltanto «15 strutture su 708 totali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Aprile 2020, 05:01

