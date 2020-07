Giulia Salemi

L'incubo è che possa diventare la folle e assurda moda dell'estate.

Sabato si è consumata un'altra aggressione senza motivo sui Navigli. Questa volta è toccato a un venditore di rose di 55 anni, originario del Bangladesh. Intorno alle 2.20, in via Gabriele D'Annunzio, vicino a un bar sulla Darsena, l'uomo è stato spinto nel Naviglio da due giovani di circa 25 anni, probabilmente italiani, che poi sono fuggiti mischiandosi tra la folla, ancora compatta nella movida del sabato.

L'uomo è risalito a riva grazie anche all'aiuto di alcuni passanti, che hanno chiamato il 118 ma ha rifiutato le cure dell'ambulanza. È arrivata anche la polizia e a loro il venditore di rose ha raccontato che è stato avvicinato dai due giovani italiani e spinto nel Naviglio senza che questi proferissero una parola. L'uomo non ha riportato ferite e non ha ancora sporto denuncia.

Quanto accaduto nella notte ha riportato alla mente una serie di aggressioni registrata lo scorso fine settimana, sempre nella zona dei Navigli. Ad agire, anche in quella occasione, ragazzi di 25 anni, che di notte hanno buttato nelle acque fredde del canale diversi ragazzi, attaccando a litigare con loro senza alcun motivo. Tutte le aggressioni immotivate di quella sera avvennero tra viale Gabriele D'Annunzio e via privata Bobbio, vicino alla stazione di Porta Genova.

La movida tra assembramenti e litigi e aggressioni sta diventando sempre più isterica e a volte pericolosa. L'ultimo episodio grave risale al 5 giugno quando un 25enne italiano venne ferito gravemente con 4 coltellate al torace e una all'inguine in una rissa tra 5 persone avvenuta in corso Garibaldi. Un suo amico venne ferito alla testa. In quella circostanza fu arrestato Alessandro Caravita, il figlio 20enne di un capo ultrà interista.

