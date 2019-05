Giulia Salemi

L'ex sindaco leghista di Legnano, Gianbattista Fratus, agli arresti domiciliari con le accuse di corruzione, corruzione elettorale e di turbativa d'asta sarà ascoltato oggi per l'interrogatorio di garanzia. Agli arresti domiciliari nell'operazione Piazza Pulita è finita anche l'assessore di Forza Italia ai Lavori Pubblici Chiara Lazzarini mentre il vicesindaco Maurizio Cozzi, anch'egli azzurro, è in carcere: entrambi sono indagati per corruzione e altri reati.

Intanto, la Procura di Busto Arsizio prosegue nelle indagini, coordinate dal pm Nadia Calcaterra, che stanno portando all'analisi delle telefonate intercettate con i referenti nazionali del Carroccio e di Forza Italia nei giorni «caldi» in cui la giunta, lo scorso fine marzo, rischiò di cadere per le dimissioni di gran parte dei consiglieri comunali. Dopo l'esame dei brogliacci delle conversazioni si valuterà se ci siano o meno eventuali profili di reato, in particolare l'abuso di ufficio, da contestare ai politici che ricorrono nelle intercettazioni.

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

