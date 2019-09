Giulia Salemi

L'eterea e sfortunata Giselle, caposaldo del balletto classico, mancava dal Teatro alla Scala dal 2016, ma solo perché stava girando il mondo a mietere successi. Il balletto, dopo l'ultima trionfale accoglienza in Cina, ritorna da domani e fino all'8 ottobre al Piermarini. La coreografia di Yvette Chauviré, su musiche di Adam, racconta l'amore impossibile tra Giselle e Albrecht e la pazzia e la morte di lei.

Nel corso degli otto spettacoli in programma, saranno in scena gli artisti scaligeri che hanno ottenuto grande successo nel corso delle recite internazionali, accanto a due superstar che apriranno le rappresentazioni nelle serate di domani, del 19 e del 24 settembre. Per la prima volta insieme alla Scala in questo titolo l'étoile Svetlana Zakharova e David Hallberg, artista ospite già applaudito sia alla Scala che nel corso della tournée scaligera a Hong Kong e recentemente in Australia. Nelle successive recite si alternano Vittoria Valerio e Claudio Coviello, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko.

Lunedì 16 Settembre 2019, 05:01

