Giulia Salemi

In Lombardia sono 350 i nuovi positivi al coronavirus con 16.020 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,1 per cento. Lo comunica la Regione nel bollettino giornaliero sull'andamento della pandemia.

Rispetto al giorno prima non sono stati registrati nuovi decessi. I guariti/dimessi totale salgono a 82.184 (+373), di cui 1.355 dimessi e 80.829 guariti. In terapia intensiva sono 40 i ricoveri (-1, da ieri) mentre aumentano di 15 unità quelli non in terapia intensiva che arrivano a 320. I nuovi casi sono 153 a Milano, di cui 81 in città; 35 a Varese, 34 a Monza e in Brianza, 19 a Brescia, 17 a Como, 15 a Mantova, 12 a Pavia, 9 a Lecco, 8 a Sondrio, 2 a Lodi.

Sul fronte contagi a scuola, Ats Città Metropolitana comunica che dal 28 settembre al 4 ottobre ha ricevuto segnalazioni di 85 casi positivi al coronavirus nelle scuole: 77 alunni e 8 operatori. Il numero totale di persone isolate è pari a 1.471: 1.420 alunni e 51 operatori. Degli 85 casi positivi al patogeno di Covid-19, 57 sono di Milano città, 26 di Milano provincia e 2 della provincia di Lodi.

Intanto, sarà a porte chiuse la prima seduta operativa della commissione d'inchiesta regionale sull'emergenza Covid che si terrà lunedì 12 ottobre. Lo ha stabilito la commissione stessa ieri Il presidente Gian Antonio Girelli (Pd), il vice presidente Mauro Piazza (Forza Italia) e il consigliere Segretario Marco Mariani (Lega).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Ottobre 2020, 05:01

