In Lombardia scendono contagiati e ricoveri ma aumentano i morti, ma con un numero bassissimo di tamponi analizzati. E resta sempre in mano alla Lombardia il primato del coronavirus in Italia.

È di 84 il numero dei nuovi contagiati di Covid-19 in Regione a fronte di 3.410 tamponi eseguiti per un rapporto percentuale di 2,5% (mercoledì era del 2,1%). 29 i decessi registrati, lo stesso numero del giorno prima, per un totale di 16.201 mentre continuano a calare i ricoveri. Ieri infatti si registravano 125 pazienti in terapia intensiva (-6 su mercoledì) e 2.954 in reparto (-41). I dimessi sono stati 55 e gli attualmente positivi sono 20.224, anche in questo caso come il giorno prima. In calo i nuovi casi nella Provincia di Milano, ieri 31 (l'altroieri 37). Stabile il virus a Milano città, dove i positivi ieri erano 16 (mercoledì 14 e martedì 12). Tra le altre province lombarde spicca Bergamo, che, dopo i 77 casi di mercoledì ieri ne registrava solo uno. A Brescia 20 casi, 4 a Como, 1 a Cremona, 5 a Lecco, 2 a Lodi, 2 a Mantova, 3 a Monza Brianza, 6 a Pavia, 2 a Sondrio, e 6 a Varese.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Giugno 2020, 05:01

