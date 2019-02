Venerdì 8 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giulia SalemiIl giro del mondo senza muoversi da Milano. È la fantastica opportunità che arriva grazie alla Bit, la borsa del Turismo. Quest'anno sono circa 1.300 gli espositori in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo. Tra new entry come Armenia e Costa Rica, nuove mete emergenti come Polonia e Romania e quattro le aree tematiche: il turismo gastronomico, dei viaggi di nozze, il digitale e il turismo professionale.Bit 2019 si arricchisce di contenuti e di nuove proposte di viaggio con le new entry Armenia, Costa Rica, Monaco, Oman, Namibia e Tanzania. In primo piano l'Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni, dei più qualificati consorzi ed enti locali, delle località turistiche più note e delle grandi città del Belpaese. Molta attenzione anche nei confronti del turismo europeo: oltre ai ritorni di Germania, Svizzera, Francia e Portogallo, i visitatori (il pubblico nella prima giornata di domenica, e gli operatori professionali per tutti e tre i giorni) potranno trovare, insieme alle destinazioni turistiche diventate tradizionali come Croazia e Slovenia, mete emergenti come Polonia, Slovacchia, Albania, Romania o Moldavia. Nuove opportunità sono poi rappresentate da destinazioni più lontane come Etiopia, Guatemala e Tanzania.Quatto appunto i focus del 2019: Betech, dedicata alla trasformazione digitale; A Bit of Taste, che illustra il turismo enogastronomico; I Love Wedding, specializzata nei viaggi di nozze; e Bit4Job che presenta le opportunità professionali nel turismo. Big of Taste avrà un palinsesto di eventi con molti appuntamenti di show-cooking, cuochi provenienti da alcune regioni italiane e paesi esteri che reinterpreteranno, in chiave contemporanea, ricette tipiche dei rispettivi territori.