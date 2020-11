Giulia Salemi

I libri non si arrendono e incontrano i lettori sul web. Apre oggi Bookcity, giunto alla nona edizione. Purtroppo niente festa del libro dal vivo e tanti saluti al Castello Sforzesco che era il cuore delle kermesse passate. Ma non si demorde e ci si sposta in streaming.

Sarà la scrittrice inglese Zadie Smith la protagonista dell'inaugurazione. Centinaia gli appuntamenti. «Bookcity vuole continuare a essere una grande festa del libro, una bandiera non ammainata -aveva sottolineato il presidente dell'associazione Bookcity Piergaetano Marchetti - in un momento in cui del libro c'è grandissimo bisogno». E gli aveva fatto eco Oliviero Ponte di Pino: «Non abbiamo mai dubitato di fare Bookcity» aveva precisato. «Ne hanno bisogno l'editoria, la città, i cittadini».

Al centro di questa edizione virtuale, l'emergenza climatica, con un focus dal titolo Terra nostra con una serie di ted talk internazionali. Tra i partecipanti Ilaria Capua, scienziata, gli scrittori Jonathan Safran Foer, Joel Dicker, Eve Ensler, il filosofo Edgar Morin, l'economista Jean Paul Fitoussi. Ci saranno poi dei dialoghi tra musica, arte, letteratura, fumetti, con lo scrittore Jonathan Bazzi, il cantante Vasco Brondi e altri, un format su Milano con Edoardo Albinati e una serie di lezioni universitarie aperte a tutti che saranno disponibili per tutto l'anno.

E poi iniziative come La lettura intorno, in collaborazione con fondazione Cariplo, che va a portare la lettura lì dove ce n'è più bisogno, nei quartieri periferici. Un lavoro del genere sarà ancora più importante nei prossimi mesi, quando sarà possibile riprendere incontri in presenza, perché il rischio della pandemia è anche «l'impoverimento del tessuto culturale di una comunità», come aveva spiegato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno

Afferma Riccardo Franco Levi, presidente dell'Aie: «Il libro sta uscendo dalla crisi del lockdown prima di altri»; ma l'Italia rimane «in coda alle classifiche di lettura dell'Unione Europea», con «profonde divaricazioni tra territori dove si legge la metà rispetto ad altri più fortunati».



