Bambini a spasso con i genitori per un'ora d'aria? La Lombardia non ci sta. Ha fatto molto discutere in Regione, e non solo, la decisione del governo di un'apertura con la circolare che concede ai genitori di fare due passi per strada con i figli. Decisione che parte dalla giusta considerazione che dopo oltre un mese di clausura sia i genitori sia i bambini sono stravolti, senza contare che un po' di moto è fondamentale. Ma la decisione rischia di diventare un boomerang: troppo pericoloso perché può determinare un liberi tutti. Per questo ieri mattina all'unisono Attilio Fontana e l'assessore Giulio Gallera hanno detto no. «Stare chiusi in casa ci ha portato a dire che forse c'è una luce in fondo a quel tunnel che da flebile sta diventando più determinata», ha spiegato l'assessore. «La capacità di resistere non può deflettere oggi ed è per questo che di fronte al messaggio venuto dal governo abbiamo reagito», aggiunge. «Siamo riusciti a non dare al virus corpi di cui nutrirsi, dobbiamo continuare così». E infatti il presidente regionale Attilio Fontana ieri mattina si è subito attivato, dapprima in aperta polemica con il governo richiedendo un chiarimento alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, infine con la conferma: «Non cambia niente da prima». Spiega il presidente: «Ho avuto un colloquio con il ministro» ha detto in un punto stampa spiegando che è stato «chiarito che si è trattato forse di un equivoco. Non cambia niente da prima dato che resta in vigore fino al 4 aprile l'ordinanza della Regione Lombardia. Quindi i comportamenti attuali «devono essere mantenuti».

Ma troppa gente in giro è una constatazione che ha fatto anche il sindaco Giuseppe Sala su Milano: «Ho visto abbastanza gente in giro, ognuno avrà avuto i suoi buoni motivi», ha detto nel video che posta ogni giorno. «Ma lasciarmelo dire, questi sono giorni in cui non dobbiamo mollare. Stiamo in casa perché i segnali di miglioramento obiettivamente si vedono e non sprechiamo lo sforzo fatto fino ad adesso».

