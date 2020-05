Giulia Salemi

Auto bianche in sosta, desolatamente vuote, per ore. Senza più clienti e senza nemmeno attenzione dalle istituzioni. Dopo il corteo dal Pirellone a Linate di una settimana fa a suon di clacson e dopo l'annuncio di uno stop il 3 giugno per tutta la categoria in Lombardia ieri un'altra protesta dei tassisti. Il clou della manifestazione è in piazza Città di Lombardia, con più di un centinaio di autisti radunati sotto al grattacielo sede della Regione, con striscioni e palloncini tricolore. «Siamo dimenticati e alla deriva. Milano è una città di business ma in questo momento è ferma: i turisti non arrivano, gli aeroporti sono ancora chiusi, non si può uscire dalla Regione. La nostra categoria insieme a quella degli hotel e dei ristoranti è una catena totalmente bloccata» lamenta Vincenzo Rinaldi. «La Regione Lombardia - dice il tassista - deve sostenerci con contributi a fondo perduto. La Campania lo ha già fatto, mentre la Lombardia ci ha abbandonati. Stiamo qui finché non ci daranno ascolto». «Guido il taxi da vent'anni e una crisi del genere non si era mai vista, neanche per l'11 settembre. Forse - è l'amaro commento - sarebbe stata meglio una bomba».

Gli oltre quattromila tassisti milanesi lamentano che dopo i due mesi di quarantena in cui il fatturato era calato del 90% e anche adesso il comparto vive una sofferenza gravissima. Oggi presidio davanti a Palazoz Marino e mercoledì 3 giugno dalle 8 alle 22 sciopero di tutte le auto bianche lombarde, per ribadire la necessità di un sostegno economico. Resteranno garantiti i servizi radiotaxi per trasporto sociale: per malati, anziani e persone con disabilità.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Maggio 2020, 05:01

