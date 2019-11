Giulia Gotelli

Il Comune non cede sull'eliminazione di alcune fermate dei tram 24 (che in tutto da capolinea a capolinea conta 17 stop tra piazza Fontana e Vigentino) e 27 (in totale 23 fermate tra piazza Fontana e viale Ungheria). Per esempio, spariscono lungo il percorso del 27 le fermate di viale Corsica/Battistotti Sassi verso il centro e Corsica/Negroli verso periferia; e lungo via Ripamonti per il 24.

Nonostante le rimostranze dei residenti di Ripamonti, viale Corsica e via Mecenate siano approdate in commissione a Palazzo Marino, l'assessore alla Mobilità Marco Granelli non fa retromarcia. Tra le motivazioni del no, Granelli ha evidenziato la possibilità di aumentare il numero di passeggeri su entrambe le linee, la garanzia di un'accessibilità ai mezzi in tutta sicurezza anche per disabili e anziani e una riduzione dei tempi di percorrenza, un'operazione difficilmente realizzabile se venisse mantenuto l'attuale numero di fermate, distanti tra loro meno di 200 metri.

Granelli ha assicurato che lo spazio fra le fermate non supererà mai i 550 metri con una distanza interfermata di circa 280 metri, ricordando gli interventi in programma: la riqualificazione delle fermate del tram 24 con isole di salita passeggeri di lunghezza ed ampiezza superiore all'attuale e la sostituzione di tratti dell'armamento tramviario. Per il tram 27, invece, si parla di un miglioramento dell'illuminazione degli attraversamenti pedonali e della chiusura di alcuni torna-indietro delle rotaie. I residenti, però, accusano il Comune di trascurare gli anziani che con l'eliminazione delle fermate sono costretti a spostamenti difficoltosi, il rischio di un aumento dell'utilizzo di veicoli privati, un surplus di passeggeri nelle altre fermate e una diminuzione della sicurezza nel tragitto tra la fermata e casa.

«Le modifiche fatte ci consegnano una viabilità impraticabile ha commentato il consigliere FI di Municipio 5 Fabrizio D'Angelo - inoltre, garantire l'accessibilità e la sicurezza delle persone disabili non ha compromesso il diritto all'accessibilità a tutti noi?».

Giovedì 7 Novembre 2019, 05:01

