Giudizio immediato per le tangenti lombarde. È quanto ha intenzione di chiedere la Procura di Milano per i primi capitoli dell'indagine sul sistema di corruzione e di spartizione di appalti e nomine in Lombardia in cui sono saliti a 105 gli indagati, di cui 12 in carcere. Prima però si deve attendere l'esito dei ricorsi al Riesame di alcuni indagati. Primo fra tutti quello del vice coordinatore regionale di Forza Italia e candidato alle europee, Pietro Tatarella, forse tra giovedì e venerdì. Probabilmente Gioiacchino Caianiello, ritenuto la mente del sistema corruttivo, solleverà la questione della competenza territoriale. Quella che si apre sarà comunque per i pm della Dda di Milano anche una settimana in cui proseguirà l'attività istruttoria: verranno sentiti altri imprenditori e interrogati altri indagati. (G.Pos.)

Lunedì 20 Maggio 2019, 05:01

