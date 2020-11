Giù i contagi, su i guariti e i decessi

Il trend in miglioramento continua. Seppur certificati da un minor numero di tamponi (28.434 contro i 37.286 del giorno prima), nelle ultime 24 ore i nuovi casi in Lombardia sono 3203 (erano stati 4615 sabato). E continua la discesa della percentuale dei positivi in rapporto ai tamponi effettuati: ieri 11,2%, sabato 12,3%, venerdì 13,1%). Un calo a cui ancora una volta fa da contraltare l'aumento dei decessi: ieri sono stati 135, contro i 119 del giorno prima.

La buona notizia viene dagli ospedali: la pressione continua a diminuire. Ieri i ricoverati nei reparti Covid sono scesi di 216 unità, e di 12 nelle terapie intensive. I pazienti dimessi o guariti sono stati 756 in 24 ore.

Anche nei dati di Milano e l'hinterland la curva del Covid sempre aver imboccato la strada della discesa. I nuovi casi in città nella giornata di ieri si sono dimezzati: 386 contro i 641 di sabato. Fotografia analoga nell'intera provincia: 973 nuovi positivi, contro i 1748 del giorno prima. In controtendenza le province di Monza e Brianza (+694, il giorno prima +201) e Sondrio (+174, sabato +63).



Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Novembre 2020, 05:01

