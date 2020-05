Giù i contagi, raddoppiano i guariti

Raddoppia nelle ultime 24 in Lombardia il numero dei guariti: ieri sono stati 823, contro i 402 di sabato. Sono 326, invece, i nuovi contagiati sempre nelle ultime 24 ore, un dato in calo rispetto a quello del giorno precedente (erano 399), ma che rappresenta la metà di tutti i nuovi contagiati in Italia. Torna a salire il numero dei pazienti morti in un giorno: ieri hanno perso la vita 69 persone, il doppio del giorno precedente, quando il contro si è a 39. Continua a diminuire il numero dei ricoverati: sono 255 i pazienti in terapia intensiva (13 in meno rispetto a ieri) e 4480 (41 in meno) i positivi curati in altri reparti. «Sono numeri che inducono all'ottimismo» il commento dell'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Non è invece stata una giornata buona per Milano città: sono aumentati i contagi nelle ultime 24 (da 34 a 56). In linea con i dati dell'intera provincia di Milano, sempre al primo posto per numero di contagiati: ieri si sono contati 110 nuovi casi, contro i 75 della giornata di sabato. Tra le altre province, il numero maggiore di nuovi postitivi si è registrato a Brescia: 56 nuovi casi, numero però in calo rispetto alle 24 ore precedenti (+83).

