Giù casi e terapie intensive ma i decessi restano alti: 186

In Lombardia sono 4.886 i nuovi casi Covid-19 a fronte di 31.033 tamponi per un rapporto pari al 15,7 per cento. Ancora giù i ricoveri in terapia intensiva (-13, totale 932) mentre negli altri reparti (+29, totale 8.360). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 20.850 con un incremento di 186 persone nelle ultime 24 ore. In provincia di Milano i casi sono 1.442 di cui 633 in città, mentre a Varese sono 1.011. Tra le province più alte, Como con 428 e Monza e Brianza con 496. Ottimista il governatore Attilio Fontana che arriva a dire «i dati di oggi ci accrediterebbero addirittura zona gialla». Più cauta Emanuela Catena, primario terapia intensiva del Sacco: «Se i dati si dovessero confermare si potrebbe osservare un miglioramento netto dai primi giorni di dicembre». La preoccupazione sono le feste: «Quel che mi fa più paura è il ponte dell'Immacolata». Ec conclude: «Penso sia corretto mantenere delle manovre restrittive morbide ma continue. Il virus esiste e continuerà a circolare».



