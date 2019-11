Giroud, vice Lukaku: è lui il predestinato

Alessio Agnelli

MILANO - Les jeux sont faits: Conte e Suning d'accordo su Giroud, il vice Lukaku. In attesa di trovare comunità d'idee ed obiettivi anche per mediano ed esterno vacanti, in casa Inter si continua a lavorare per rinforzare la rosa di Antonio Conte con 3 tasselli, già pronti all'uso e di rodata esperienza, per gennaio.

E, in attacco, il profilo condiviso da tutti in società è quello di Olivier Giroud, classe '86 francese da 215 gol in carriera (in 534 presenze coi club, in nazionale 39 reti in 97 gettoni), caduto in disgrazia al Chelsea e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Quindi un affarone sotto ogni punto di vista, tecnico ed economico, e già contattato da Ausilio con il doppio placet di mister e proprietà. Gli ultimi dubbi sullo stato di forma del 33enne di Chambéry, impiegato con il contagocce (in stagione 211 minuti, distribuiti in 6 presenze; solo 24' nelle ultime 7 gare dei Blues) da Lampard, sono stati, infatti, fugati dall'ennesima prova di spessore con la Francia di Deschamps, di cui è punto fermo e bomber (6 gol in 10 gare di qualificazione ad Euro2020, l'ultimo giovedì scorso alla Moldavia) dal colpo in canna.

Esattamente quello che cerca Antonio Conte per far rifiatare Lautaro e Lukaku. Un centravanti d'esperienza, fisicità (192 cm per 88 kg) e reti alla causa, che possa entrare nelle rotazioni di attacco più di Sanchez e Politano. El Niño Maravilla resterà ai box almeno fino a gennaio, l'ex Sassuolo fino a dicembre, ma dopo essere stato scavalcato nelle gerarchie di Conte pure dal baby Esposito, prima del ko di Dortmund. Giroud avrebbe dalla sua physique du rôle' e prezzo da discount (6-7 milioni), anche se al netto di un ingaggio di 8 milioni netti l'anno, ma spalmabili su un contratto di 18 mesi in nerazzurro. «Il futuro di Olivier? Quello che posso dire è che il giocatore soffre inevitabilmente di questa situazione quotidiana al Chelsea. Se avesse l'opportunità di andar via - ha sentenziato il ct transalpino Didier Deschamps - sarebbe giusto e lui lo sa bene». Con un grazie da Conte.

Tra l'ex ct e Suning invece differenza di vedute per l'innesto in mediana. Dalla Cina è arrivato il no a Vidal, candidato forte del salentino (a meno che il Barça non apra al trasferimento in prestito e senza obbligo di riscatto), con apertura a profili più futuribili come De Paul e Kulusevski. In fascia corsa a due fra Darmian e Florenzi.

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

