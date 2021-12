Giro di vite in centro: 29 multe in 5 giorni

«Monopattini, bene, sono utili, perché la città sta cambiando. Ma usiamoli con la testa e rispettiamo le regole. Non sono giocattoli». L'assessore alla Sicurezza Marco Granelli striglia i guidatori indisciplinati. Al boom di incidenti, con feriti anche gravi, di ogni età, Palazzo Marino risponde inasprendo i controlli, soprattutto nel Municipio 1, dove si nota una concentrazione maggiore di pedane elettriche, usate per brevi spostamenti.

In cinque giorni i vigili hanno sanzionato 29 monopattinisti indisciplinati, 20 dei quali perché sfrecciavano sui marciapiedi e per questo hanno rimediato una multa di 50 euro; 4 perché viaggiavano in due; 2 per circolazione senza luci e bretelle catarifrangenti; 2 perché hanno bruciato il semaforo rosso; una multa, invece, è stata verbalizzata perché il monopattinista non guidava con entrambe le mani. Invece, per quanto riguarda il parcheggio dei mezzi in sharing, in tre giorni, sono stati rimossi 62 pedane abbandonate in sosta irregolare. La multa, in questo caso, è di 41 euro, più 96 di rimozione e 4 per ogni giorno in deposito: il totale è salato. La maleducazione non conviene.(S.Rom.)



