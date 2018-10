Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Girava con un coltello da cucina lungo 40 centimetri, agitandolo davanti ai passanti. Alla fine si è seduto su una panchina sotto la pensilina Atm all'angolo tra piazzale Cuoco e viale Molise. E lì, attorno alle 23 di mercoledì, i carabinieri hanno trovato il marocchino di 38 anni in visibile stato di agitazione dovuto all'alcol.Alla vista dei militari non ha dato segni di resa, ha continuato a brandire l'arma con atteggiamento minaccioso. Ma è tornato lucido e pacifico appena uno dei carabinieri gli ha mostrato il taser. È bastato infatti accendere la pistola elettrica per convincere lo straniero ad arrendersi e a lanciare l'arma lontano da sé. Il marocchino, che è irregolare e ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato per la detenzione del coltello. È l'ennesimo episodio in città che si risolve in pochi minuti e pacificamente grazie alla nuova arma in dotazione da poche settimane alle forze dell'ordine. In questo caso (ma nella maggior parte è così) non è stato necessario utilizzarla, è bastato mostrare al soggetto la luce di attivazione.(S.Gar.)riproduzione riservata ®