Gira in auto per vendere cocaina: preso in Centrale

Il pusher continuava la sua attività consegna di cocaina con la sua auto. Ma l'altra sera l'uomo, 54anni con precedenti per droga, è caduto nella rete dei controlli per il contrasto allo spaccio di stupefacenti in zona stazione Centrale.

Gli agenti della squadra mobile hanno notato in via Venini un uomo che confabulava con un ragazzo. I due si sono separati, il conducente è ripartito. Gli investigatori gli si sono messi alle costole fino a via Fioravanti. Qui l'uomo ha parcheggiato l'auto e a piedi ne ha raggiunta un'altra e ha passato all'altro un involucro. A qual punto gli agenti si sono materializzati e hanno bloccato entrambi. L'acquirente, un giovane di 28 anni, aveva due involucri di cellophane con 0,6 grammi di cocaina: è stato segnalato alla Prefettura come consumatore. Il venditore, 54 anni, è stato trovato in possesso di 690 euro in contanti e, all'interno della sua auto, nascosti nella luce interna sul tettuccio, sono stati trovati 11 involucri con cinque grammi di cocaina. L'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre alla sanzione amministrativa per la violazione del decreto che limita i movimenti degli italiani.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Aprile 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA