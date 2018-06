Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gipsy jazz e deejay set meticci, sonorità diverse accomunate da due luoghi magici, Fondazione Prada e Spirit de Milan.Allo Spirit l'atmosfera è quella di Parigi anni Trenta fra tanghi e valzer musette. È lì che inizia l'avventura di Django Reinhardt, zingaro e chitarrista straordinario. A lui, domani e domenica, è dedicato il Milano Django Festival, incrocio tra jazz e sonorità gitane. Si va da Paolo Prosperini a Giacomo Smith (dalle 15.30, nfo spiritdemilan.it). Fondazione Prada balla con mix musicali diversi. La Fondazione si apre alla sperimentazione con I want to like you but I find it difficult, un progetto del dj inglese Craig Richards. Due palchi e cinque proposte, dal jazzista etiope Mulatu Astatke alla percussionista giapponese Midori Takada, fino ai due dj Nicolas Lutz e E/Tape (fondazioneprada.org) e allo stesso Richards. (M.Lev.)