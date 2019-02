Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovannino trova in soffitta il vecchio telefono della mamma che, quando era bimba, ogni sera riceveva dal papà lontano una telefonata epr raccontarle una storia. Il telefono è rotto ma forse, riparandolo, le storie possono tornare vive... È il musical domani al Teatro Manzoni Favole al telefono tratto da Gianni Rodari e messo in scena dalla Fondazione Aida (ore 15.30 - 13/4,50 euro).Al Teatro Ariberto domenica sbarcano i pirati. Nuovo laboratorio (ore 16,30, dai 4 anni, 12/6 euro) del Metodo di Prof e Gianchi scritto da Andrea Negri (Il Prof) e Giancarlo Sabatti Fausti (Gianchi). Tesori, viaggi, arrembaggi, codici dei pirati, saranno gli argomenti su cui si sfideranno le due squadre.Al Teatro Munari Panni sporchi è di scena domani e domenica (orari diversi, 8 euro) sorta di circo contemporaneo: in scena un uomo e una donna tra bici acrobatica e esercizi di dialogo tra i due sessi.Infine alla Libreria dei Ragazzi domani partendo Dalla città in fondo al mare, albo illustrato (Edizioni Sonda) che affronta il tema delle migrazioni, si invitano i bambini a partecipare a un gioco a squadre simbolico per portare dal mare alla terraferma i valori della solidarietà, della tolleranza e della convivenza.(P.Pas.)