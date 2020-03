Giovanni Migone

«Ve lo abbiamo chiesto con educazione. Ma fra un po' bisognerà cambiare i toni perché se non la capite con le buone, bisognerà essere un po' più aggressivi. State a casa». Il presidente della Lombardia Attilio Fontana è sconsolato: c'è troppa gente ancora in giro. «I numeri del contagio purtroppo non si riducono - ha aggiunto - e fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. Per adesso ve lo chiediamo, ma se si dovesse andare avanti così, chiederemo al governo di emanare provvedimenti ancora più rigorosi». La minaccia, per nulla velata, non ha una traduzione pratica definita, ma a guardarsi intorno l'occhio potrebbe cadere sull'omologo siciliano di Fontana, Nello Musumeci, che ha chiesto l'esercito per i controlli e il blocco dei collegamenti con l'isola. Lombardo avvisato, mezzo salvato.

Ma ieri è stata anche la giornata dell'appello ai medici e agli infermieri andati in pensione da poco e a quelli che lavorano nella sanità privata di dare una mano: «Mettetevi a disposizione del nostro sistema sanitario e delle nostre strutture per darci una mano in questa emergenza», ha detto Fontana. «Così potremo dare risposte importanti e realizzare i progetti che abbiamo in mente». Ad oggi i medici assunti sono circa 40.

Intanto si prosegue sul fronte del polo di terapia intensiva alla Fiera di Milano: qualcosa più di un hub, qualcosa meno di un ospedale. Ma sarà comunque attrezzato con una sala operatoria e una Tac. Un progetto che il governo sta pensando di replicare in altre due sedi, ancora da definire, nel centro e nel sud Italia.

Mentre continuano ad affluire donazioni sostanziose da dentro e fuori l'Italia, sono atterrati ieri pomeriggio i primo contingente di 12 medici, infermieri e tecnici cinesi dalla provincia dello Zhejiang, accolti alla Malpensa dal vicepresidente regionale, Fabrizio Sala. Sono infine 180 gli infermieri neolaureati che da oggi prenderanno servizio nei diversi presidi.

