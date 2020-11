Giovanni Migone

Torna l'incubo contagi alla residenza per anziani Pio Albergo Trivulzio.

Ieri sono infatti risultati positivi al tampone 64 dipendenti su 551 operatori; tra i 727 pazienti, invece, sono 7 i positivi al tampone, mentre 12 aspettano gli esiti dell'esame. Fin da subito l'azienda ha segnalato che ci sono stati almeno 45 casi di falsi positivi, poi risultati negativi. Anche per questo, spiega il bollettino dell'istituto, l'azienda sta provvedendo a sottoporre a nuovo tampone anche il personale asintomatico risultato positivo entro oggi. Il numero di positivi «anomalo rispetto al trend storico di negatività, ha indotto la Direzione aziendale, insieme al Dipartimento Sociosanitario, ad attivare iniziative precauzionali di controllo identiche a quelle disposte sulle refertazioni anomale di pazienti e ospiti», ha annunciato il Pat. Si prospettano due ipotesi in via preliminare: «Il carry over vale a dire contaminazione dei campioni da parte di un unico campione realmente positivo durante le operazioni di laboratorio; o contaminazione ambientale dei locali del laboratorio in cui si svolgono le attività di processazione dei campioni». Nell'ultimo monitoraggio, inerente la settimana tra il 12 e il 16 ottobre, 14 pazienti erano risultati positivi e cinque dipendenti contagiati. Seguendo le indicazioni ministeriali, il Pat ha deciso dal 9 ottobre di chiudere le visite ai parenti e di portare avanti da settimane un maxi screening con tamponi su tutti gli ospiti e gli operatori sanitari. I sanitari, fa sapere ancora l'Istituto, eseguiranno ogni 15 giorni triage e tampone. Nel corso della prima ondata, a primavera, lo storico Istituto milanese per la cura degli anziani era finita al centro delle polemiche per l'elevato numero di decessi (oltre 400) che hanno fatto aprire un'inchiesta della Procura.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Novembre 2020, 05:01

