Giovanni Migone

Stop agli ambulatori. Da oggi, gran parte delle attività ambulatoriali ospedaliere saranno sospese per l'emergenza coronavirus. Ad annunciarlo è stato ieri pomeriggio l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che ha motivato il provvedimento chiedendo «a infermieri e medici di supportare gli altri reparti nella gestione dei pazienti Covid-19». Potranno essere erogate solo le prestazioni urgenti e non differibili, contrassegnate sulle impegnative dalle lettere U e B, come le sedute di chemioterapia o per la dialisi. Chi invece ha un'impegnativa differibile o programmata (D o B) verrà contattato per la conferma dell'annullamento. È sospesa anche l'attività in regime di libera professione intramuraria. A fare eccezione sono le visite effettuate da personale che non può essere dirottato sui pazienti ricoverati, come odontoiatri e fisioterapisti. Dall'11 marzo, inoltre riprendono le vaccinazioni dei bambini.

Non solo gli ambulatori. A essere rivoluzionato è l'intero sistema ospedaliero lombardo. Sempre per cercare di destinare più personale ai contagiati, la Regione ha individuato 18 ospedali Hub che si occuperanno dei grandi traumi, delle urgenze neurochirurgiche, neurologiche e cardiovascolari. «L'obiettivo è quello di creare maggiore disponibilità negli altri ospedali per pazienti affetti da Covid-19», ha infatti sottolineato Gallera. In questi Hub si concentrerà l'attività di erogazione delle prestazioni relative a malattie come infarti, ictus e alle patologie le cui cure non possono essere procrastinate. Il resto della rete sarà dedicata all'emergenza Coronavirus.

Intanto prosegue il reclutamento di medici e infermieri per gli ospedali di frontiera e non. Pochi giorni fa si sono laureati a Pavia, con due mesi circa di anticipo, i primi 50 infermieri che verranno inseriti nel sistema sanitario nazionale, a cui ne seguiranno altri 250-300. Lo stesso avverrà anche per gli specializzandi del 4° e del 5° anno, che saranno inclusi nel personale medico effettivo, mentre sul fronte della sanità privata sono arrivati i primi medici da integrare al servizio sanitario pubblico.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Marzo 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA