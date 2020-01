Giovanni Migone

Sonni più tranquilli? In parte, forse. Tra gennaio e ottobre 2019, infatti, il numero dei reati nella Città Metropolitana si è ridotto del 4,76% rispetto al 2018. E addirittura del 16,2% rispetto a cinque anni fa. Sono i dati sull'andamento della criminalità stilati da prefettura, questura, carabinieri e guardia di finanza. «I dati sono utili, ma vanno letti con attenzione, perché la vita quotidiana è fatta anche della percezione della sicurezza. Ma siamo sulla strada giusta» commenta Renato Saccone, titolare della prefettura di corso Monforte dove ieri è stata presentata la fotografia della Milano nera.

FURTI. A far segnare uno dei cali più decisi sono i reati predatori. I furti scendono infatti del 10,16% rispetto allo scorso anno (da 109.372 a 98.261 casi). In particolare, la riduzione riguarda gli scippi (-24,13%), i furti in abitazione (-21,43%), quelli nei negozi (16,95%) e quelli di veicoli (-14,86%). Calano, ma in maniera meno decisa, i borseggi (-9,32%).

RAPINE. Anche sul fronte rapine la situazione migliora: la voce registra in generale una contrazione del 7,91% (da 2.731 a 2.515 casi), con le rapine in abitazione in discesa di oltre 21 punti, quelle nei negozi che segnano un -10,12% e quelle in pubblica via, che sono anche le più frequenti, in calo del 6,52% (da 1748 a 1634 casi).

VIOLENZE SESSUALI. I numeri sono in calo: da 412 a 336, -18,45%.

TRUFFE. Aumentano le truffe telematiche. La crescita registrata è di oltre il 7,7% sul 2018 (da 13.700 a 14.758 casi), che raggiunge addirittura l'87,12% rispetto ai casi registrati del 2014, quando le frodi erano state 7887. Una fattispecie di reato, secondo Saccone, su cui «abbiamo avviato una campagna, perché bisogna lavorare sulla prevenzione: è la vittima che può evitare di diventarlo usando prudenza. Quindi lavoriamo molto sugli anziani».

SPACCIO. L'altra voce preoccupante è quella dello spaccio di stupefacenti: +8,3% sul 2018 e +30,65% rispetto a cinque anni fa (allora i casi erano 1938, nel 2019 sono stati 2532). Un dato che però il questore Sergio Bracco ha invitato a leggere come «un aumento degli interventi nei confronti degli spacciatori».

DANNEGGIAMENTI. I casi sono stati 25.000, con un aumento del 7,5% sul 2018.

OMICIDI. Sono aumentati da 13 a 18 casi, ma erano 30 nel 2014. «Di questi 18, 15 sono già stati risolti» ha sottolineato Saccone.

