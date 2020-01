Giovanni Migone

Sigarette e attività fisica. All'orecchio il binomio stride, ma le distanze si riducono quando uno sport come il calcio lo si vive più cantando sugli spalti che correndo sull'erba. Dopo le fermate dei tram e le code per i sevizi comunali, la crociata anti-fumo del sindaco colpisce anche il Meazza. Un provvedimento che, ha spiegato ieri Sala, «verrà attivato in tempi non lunghissimi».

Ad oggi, il divieto di fumare sulle gradinate è in vigore solo per le partite di Champions League, spiegano dal Comune, e la finale-derby del 2016 a San Siro tra Atletico e Real Madrid fu tra le prime partite smoking free. La campagna del sindaco non è solo un riguardo verso la salute dei cittadini, ma investe anche la sfera dell'ambiente: è infatti il piano Aria-Clima, che il Comune spera di vedere approvato entro marzo, l'incubatore che conterrà l'ordinanza per rendere Milano la prima città italiana ad adottare regole così severe contro il tabagismo, ritenuto da alcuni la causa dell'8% del nostro smog.

Il provvedimento, ha sottolineato Sala, ha anche una vocazione sociale: «Se qualcuno mi fuma di fianco in uno spazio aperto - ha spiegato - ho la libertà di spostarmi. Se sono alla fermata del tram o allo stadio, non ho la stessa libertà. Da questo punto di vista è una restituzione di diritti a coloro a cui il fumo, non solo fa male, ma dà fastidio e non possono evitarlo». Il sindaco non si limita però a fermate, code o spalti. La visione, come l'ha definita lui stesso, è quella di liberare del tutto le aree all'aperto di Milano dalla piaga del fumo entro il 2030.

La crociata contro le bionde ha coinvolto ieri pomeriggio anche il governatore Attilio Fontana che si è detto «favorevole al divieto di fumo in assoluto, perché è fuor di dubbio che produca danni incredibili», anche se, ha sottolineato, «ai fini dell'inquinamento, credo che ci si debba concentrare su quelle che sono le conseguenze che derivano dai riscaldamenti e dai mancati controlli».

