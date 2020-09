Giovanni Migone

Sette mesi, 177 morti sul lavoro. Una dolorosa media di oltre 25 decessi al mese. I numeri arrivano dall'Inail, ma a lanciare l'allarme è la Cisl Lombardia. Un dato pesante che diventa ancora più impietoso se confrontato con il periodo gennaio-luglio 2019, quando le morti bianche erano state 88, meno della metà. Tra le cause dell'incremento, la pandemia: al 31 luglio le denunce a causa del Covid sono ben 121. «Tutto ciò - sottolinea Pierluigi Rancati, segretario Cisl Lombardia - dovrebbe impegnare la Regione rafforzare i dipartimenti di prevenzione, completando le decisioni concordate col sindacato sul reclutamento del personale ispettivo. In nessun modo possiamo consentire che l'impegno per la ripresa economica lasci in coda l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro».

Guardando i dati per provincia, è Cremona a registrare l'incremento più netto, passando da 1 a 22 morti bianche. Bergamo, non a caso l'area più colpita dal Covid, fa segnare i numeri più alti, ben 36 incidenti mortali, seguono Brescia e Milano con 34. Includere le denunce per infezione da coronavirus sul lavoro, spiegano dall'Inail, sta avendo un impatto significativo nell'aumento dei decessi registrati in questa prima parte dell'anno. Impatto scolpito anche dai numeri: nel 2018, gli incidenti mortali sul lavoro lombardi erano stati 187, mentre nel 2017 solo 151, 26 in meno rispetto ai primi sette mesi di quest'anno. In controtendenza il dato degli incidenti non mortali, sceso nei primi sette mesi del 2020 a quota 60.899 rispetto ai 71.444 del 2019 (-14,7%) in seguito alla sospensione tra marzo e maggio delle attività produttive non essenziali.

