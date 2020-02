Giovanni Migone

Quasi una chiamata su due. Le centrali uniche di risposta del 112 di Milano, Varese e Brescia hanno ricevuto nel 2019 oltre 4,6 milioni di telefonate. Di queste solo il 52,4% è stato inoltrato a polizia, 118, carabinieri o vigili del fuoco. Tradotto: le telefonate non urgenti sono quasi la metà del totale. Nella sola Milano, la percentuale di telefonate inoltrate sale al 52,9% su 1,76 milioni di chiamate ricevute. «Spesso ci capita di rispondere a persone in situazioni che non richiedono l'intervento di soccorsi», ha spiegato ieri Alberto Zoli, direttore generale di Areu Lombardia, che ha presentato ieri i dati del 2019 con il prefetto Renato Saccone.

I NUMERI. Oltre 4,64 milioni di chiamate per la Lombardia e 1,76 milioni per Milano. Ma a contare, in questi casi, non è solo quante volte si risponde, ma in quanto tempo. La media per la Lombardia è di 5,5 secondi, più o meno subito dopo il primo squillo. Per il capoluogo, invece, si scende a 4,9 secondi, quando il primo squillo non è ancora finito. Numeri significativi se si pensa che a livello nazionale la media di 7,5 secondi.

LE NOVITÀ. Lo sguardo all'anno passato non toglie però l'attenzione dal futuro. «Entro la fine del 2020 - ha spiegato Zoli - speriamo di avere la tecnologia Aml (Advanced Mobile Location) che permetterà di localizzare automaticamente chi chiama anche se la localizzazione è disattivata sul device». L'app WhereAreU si è invece arricchita di una chat per aiutare non solo persone impossibilitate a parlare fisicamente, ma pensando anche a «chi rischia la propria incolumità: soggetti che magari possono essere individuati e aggrediti se in quel momento parlano».

LE EMERGENZE. Se si guarda alle chiamate che a Milano vengono inoltrate alle diverse centrali del territorio, metà di queste riguardano emergenze mediche e sono quindi inoltrate al 118. Il 15% sono dirottate alla polizia, il 34% ai Carabinieri e solo l'1% ai vigili del fuoco. Resta il fatto, come ha sottolineato il prefetto Saccone, che avere un filtro a monte come quello del 112 si traduce in un maggior numero di risorse da impiegare operativamente sul territorio: «A Milano, alle centrali operative del territorio arrivano circa 850mila chiamate in meno. Questo significa ridurre il personale di centralino e spostare su strada le risorse».

Mercoledì 12 Febbraio 2020

