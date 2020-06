Giovanni Migone

Ottomila tamponi per 125 nuovi positivi. La Lombardia continua sulla strada che porta in fondo al tunnel e avanza, anche se a piccoli passi: ieri i 125 positivi sono stati meno dei 142 di sabato, con Milano a + 43. In termini assoluti un risultato positivo. L'altroieri però il numero di tamponi effettuati era stato di ben 13.696, contro gli 8.005 di ieri. Per leggere meglio la situazione, quindi, è bene tenere sott'occhio il rapporto tra tamponi processati e nuovi contagi registrati ogni giorno. Ieri, questa percentuale si è fermata all'1,6%, mentre sabato era più bassa di oltre mezzo punto percentuale (1,04%). Il dato di ieri rientra comunque nella media del periodo. Ieri i decessi sono stati 21, meno di sabato (27) e uguali a venerdì, con la conta dei morti che in Lombardia arriva così a toccare 16.270 unità. Le terapie intensive intanto continuano a svuotarsi: ieri il bollettino faceva segnare -3 alla voce ricoveri. Per trovare una crescita di questo dato serve tornare a quasi un mese fa, al 10 maggio, quando si registrarono 18 ricoverati. In costante calo anche le terapie non intensive.

Intanto, sebbene l'indice Rt sia arrivato a 0,91 (arrivare a 1, considerata la soglia d'allerta, significherebbe che per ogni persona positiva c'è un nuovo contagiato), anche il viceministro della salute Pierpaolo Sileri ha voluto gettare acqua sul fuoco: «Non vedo nessun problema Lombardia. Anzi, vedo numeri in calo con terapie intensive vuote. L'Italia è aperta. I focolai possono essere ovunque e, nel caso, andranno prese misure di contenimento chirurgiche e mirate», ha affermato. Secondo Carlo Signorelli, professore ordinario di Igiene e sanità pubblica all'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, la Lombardia, essendo la prima ad essere colpita con più focolai, «è anche l'ultima a rientrare nella normalità. Ma questa non è una sorpresa, perché si ricollega all'onda dell'epidemia».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 05:01

