Luglio, agosto e, in parte, settembre sono i mesi in cui l'amministrazione mette mano a pala e piccone per il rifacimento di asfalto e masselli di carreggiate e marciapiedi.

LA CARICA DEI 334 CANTIERI Tra luglio e settembre, infatti, saranno 195 i siti che saranno interessati da interventi di rifacimento o sistemazione. Sono invece 139 quelli su cui Palazzo Marino è già intervenuto nei primi sei mesi del 2020, per un totale di 334 cantieri attivati nell'anno. Il tutto per un investimento importante: 30 milioni di euro, suddivisi tra gli 11,5 milioni per gli interventi dei primi sei mesi e i 18,5 milioni per luglio-settembre. «Lavoriamo in modo continuativo alla manutenzione di carreggiate e marciapiedi affinché la qualità delle nostre strade garantisca sicurezza e decoro a chi le percorre e a chi ci vive», ha sottolineato l'assessore alla Mobilità e Lavori pubblici Marco Granelli.

NOVE MUNICIPI Gli interventi sono stati in larga parte richiesti dai singoli municipi e interessano tutte e nove le zone. Si va da piazza Conciliazione, corso di Porta Romana, corso Magenta e via Mercato per il centro, a via Adriano, viale Rimembranze di Greco, via Iglesias e viale Monza per il Municipio 2. Nel Municipio 3 saranno interessate piazza Leonardo da Vinci, via S. Faustino, via Bassini, viale Rimembranze di Lambrate, mentre in Municipio 4 toccherà a via Cadore, corso Lodi, via Rogoredo, viale Brenta e viale Martini. Quindi piazza Abbiategrasso, via dei Missaglia, viale da Cermenate, via Montegani e via S. Gottardo nel Municipio 5; via Washington, via Martinelli, viale Liguria, via Trezzo d'Adda e via Primaticcio nel Municipio 6; via Rubens, via Rismondo, via Parri, via Sanzio, via Civitali e via Paravia nel Municipio 7; via Lampugnano, via Varesina, via Bertinoro e via Cenisio nel Municipio 8; via Borsieri, via Bovisasca, via dell'Innovazione, via Garigliano, piazza Minniti, via Aldo Moro, via Murat, via Taramelli e viale Fulvio Testi nel Municipio 9.

PISTE CICLABILI Strade per il traffico, ma non solo. Continua infatti la realizzazione delle ciclabili di Amendola-Buonarroti e Isola, mentre il programma dei lavori sarà comunque integrato dagli uffici del Comune con ulteriori interventi in alcuni municipi, da realizzarsi entro il 30 settembre.

