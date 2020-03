Giovanni Migone

La Lombardia va avanti, con o senza l'aiuto della Protezione Civile. La corsa contro il tempo per recuperare posti in terapia intensiva prosegue incessante e per questo la boccata d'ossigeno, come l'ha definita l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, che potrebbe arrivare dalla Fiera di Milano è di fondamentale importanza. Circa 400 letti distribuiti su 25mila metri quadrati dei padiglioni 1 e 2 del Portello. Questa la soluzione prospettata ieri dal governatore Attilio Fontana e dal presidente di Fondazione Fiera, Enrico Pazzali. In attesa che oggi il commissario straordinario Domenico Arcuri faccia luce sulle disponibilità di respiratori della Protezione Civile, la Regione si porta avanti, confidando anche nella call internazionale lanciata già all'inizio dell'emergenza. I tempi per la Fiera? «Dal momento in cui partiremo, l'obiettivo è chiudere in dieci giorni», dice Pazzali. Il modulo base conterrà dieci letti e potrà essere replicato 20 volte per ogni padiglione, per un totale di circa 400 letti. Rimane però il nodo di come reperire 400 ventilatori polmonari. A scioglierlo dovrà pensarci Guido Bertolaso, neo consulente della Regione per il progetto Fiera. «Combattiamo contro un nemico invisibile - ha detto -, molto più pericoloso di tanti eserciti che abbiamo combattuto per la nostra libertà. Faremo un lavoro straordinario». Fontana intanto apre qualcosa di più di uno spiraglio: «All'orizzonte ci sono le condizioni per una soluzione positiva, ma soprattutto rapida. Perché è evidente che le necessità sono sempre più impellenti e pressanti».

Pressione. Come quella che stanno subendo i presidi di frontiera di Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Lodi. Qui i posti di terapia intensiva sono esauriti. E se non lo sono, la situazione è tale da richiedere continui trasferimenti in altri ospedali della Regione. Al San Raffaele è il virologo Roberto Burioni a mostrare i futuri posti di terapia intensiva, realizzati a tempo di record nel campo sportivo dell'ospedale grazie alle donazioni di Chiara Ferragni e Fedez. L'Istituto Palazzolo-Don Gnocchi ha aperto ieri un nuovo reparto - predisposto in tempi record - destinato ai pazienti ritenuti clinicamente guariti dall'infezione e dimessi dagli ospedali lombardi. Sono 36 posti letto.

Martedì 17 Marzo 2020

