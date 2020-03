Giovanni Migone

La Lombardia, al di là di zona rossa o arancione, si risveglia in isolamento. Da ieri mattina è «da evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dalla regione». Invito che si estende anche agli spostamenti interni ai territori colpiti dal decreto. Zona rossa? Non proprio: si può entrare e uscire dalla Regione per motivi di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, o spostamenti per motivi di salute. Il lavoro, e dunque le merci oltre alle persone, potranno ancora muoversi attraverso i confini dell'area a rischio. Ma dal governo, alla Regione, fino al Comune, il monito è forte: si cambino le abitudini. Lo dice il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un lungo post su Facebook: «Cambiamo le abitudini di vita: invito a stare a casa il più possibile. Diamo una dimostrazione di realismo e buon senso. Solo uniti e non minimizzando la situazione potremo superare questo momento». Anche l'assessore al Welfare regionale Giulio Gallera è chiaro: «L'unico modo per vincere è quello di rimanere a casa e tenere le distanze sociali per evitare di contagiare o essere contagiati. È solo nella responsabilità individuale di ciascuno che sta l'elemento per poter tornare a vivere le nostre vite», ha detto. «Accalcarsi ai supermercati? È l'esatto contrario di ciò che dobbiamo fare. E gli alimentari non chiuderanno».

