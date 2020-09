Giovanni Migone

In via Barbavara piovono pietre. Tegole che cadono, balconi che si sbriciolano e cantine inutilizzabili. Succede in pieno centro a due passi dalla stazione di Porta Genova, proprio di fronte al passaggio pedonale che attraversa i binari in fondo allo scalo e che porta dritti al cuore di via Tortona. Palcoscenico dello stato di degrado sono gli edifici di Aler di via Barbavara 6, sei palazzine per quattro piani ciascuna. Oltre settanta appartamenti i cui inquilini chiedono solo una cosa, sicurezza. Lunedì sera l'ultimo episodio: una tegola e dei calcinacci si sono staccati dal tetto e sono precipitati sul marciapiede di via Ventimiglia, fortunatamente senza conseguenze per nessuno. Ma è solo l'ultimo caso per gli abitanti di queste palazzine: a inizio agosto era stata un'asse di legno lunga oltre due metri a staccarsi dalla copertura dell'edificio e a venire giù, proprio davanti al portone di ingresso di una delle scale condominiali. «Vogliamo avere sicurezza - denunciano gli inquilini -. Non vorremmo che qualcuno, anche solo scendendo in cortile, possa farsi del male. Questo non è giusto né ammissibile, anche perché paghiamo regolarmente. Ci sono balconi che si sbriciolano e cantine che sono abbandonate da troppo tempo per poterle utilizzare».

Intanto, in seguito al crollo di lunedì sera, via Ventimiglia è stata chiusa al traffico dai vigili. A dare voce alla protesta degli abitanti è stato il consigliere regionale pentastellato Nicola Di Marco, che dopo un sopralluogo sul posto ieri mattina, ha criticato attaccato Aler e l'assessore alle Politiche Sociali e Abitative, Stefano Bolognini. «Siamo al degrado. Addirittura è stato necessario chiudere una via per evitare che i calcinacci finissero sui passanti, con disagi per aziende e residenti. Quasi tutti i balconi presentano ammaloramenti e l'unico intervento fatto sembra essere lo spray antiruggine. Spettacolo indegno».

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA