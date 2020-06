Giovanni Migone

Il bonus è solo la punta dell'iceberg. Sotto il pelo dell'acqua ci sono il congedo parentale, la mobilità, gli indennizzi legati a rischi biologici e radiologici, i turni di lavoro e l'organizzazione delle notti e dei festivi.

Ieri mattina erano 450 gli specializzandi lombardi in presidio sotto il Palazzo della Regione per ricordare che non sono medici di serie B. Sono loro gli esclusi del bonus che la Giunta Fontana ha deciso di accordare ai medici e agli infermieri che hanno combattuto, letteralmente a mani nude, contro la pandemia. Ma non è solo una questione economica, anzi. «Noi non vogliamo il bonus. Non è una questione di denaro - spiega Gabriele Del Castillo, portavoce del Coordinamento Regionale Specializzandi Lombardia e specializzando in Igiene e Medicina Preventiva della Statale -. Noi vogliamo chiarezza da parte delle istituzioni: siamo lavoratori come tutti gli operatori sanitari e, se si prevede un incentivo per loro, coinvolti o meno nell'emergenza Covid-19, amministrativi o lavoratori da remoto, è impensabile che questo non venga esteso agli specializzandi, che si sono sacrificati quotidianamente come tutti gli altri». E forse anche un po' di più. Perché sono diverse le voci contro l'esclusione dal premio, e contro un sistema che troppo spesso schiaccia i giovani impegnati a costruirsi una carriera da specialista. «Dovremmo fare 36 ore in ospedale e 4 ore di formazione - racconta Eleonora, specializzanda in Medicina d'Urgenza -, ma spesso le ore in ospedale sono 50 o 60 e la formazione ce la dobbiamo fare a parte. Mi spiacerebbe avere un esaurimento a 30 anni». Gli specializzandi in Lombardia sono un esercito di circa 4.500 persone e fuori dal periodo Covid a loro tocca il lavoro vero, anche oltre orari e competenze. In mattinata, una delegazione è stata ricevuta dall'assessore al Welfare, Giulio Gallera, che ha garantito il massimo impegno per cercare le risorse affinché «sia possibile un riconoscimento economico anche agli specializzandi dei primi tre anni impegnati nella battaglia contro il Covid nei loro reparti». È la prima risposta della Lombardia ai giovani medici, la cui prima lettera risale al 18 maggio scorso.

