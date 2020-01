Giovanni Migone

I campioni di bontà meritano un premio. È tornato ieri Il Campione, promosso dai City Angels, il riconoscimento assegnato a chi, dalla medicina allo sport, dalla memoria al lavoro, hanno rappresentato in questi anni un esempio positivo, mettendosi al servizio di chi ha bisogno.

Ieri, nella Sala Alessi di Palazzo Marino, stracolma di adulti e ragazzini, i primi ad essere premiati sono stati i preti dei matti, come don Antonio Mazzi ha definito se stesso e don Gino Rigoldi. Ad assegnare i 13 riconoscimenti, una giuria di direttori e giornalisti di diverse testate, tra cui Leggo, che ha premiato l'associazione Gatti Spiazzati. Tra gli altri campioni Alex Toselli e Antonio Pelosi fondatori dell'Hotel Etico; Pietro Perelli, organizzatore della regata Barcolana a cui partecipa con malati di Sla; Riccardo Bosi, ciclista che impiega persone fragili e migranti. E poi due premi ai bambini, i campioncini: la primaria A. da Fano della comunità ebraica di Milano (foto) e il liceo Cavalleri di Parabiago. «A volte - ha affermato l'arcivescovo Mario Delpini - il volontariato suona come una specie di eroismo. Dovrebbe essere qualcosa di ordinario. La stranezza sono invece pigrizia e egoismo. Dobbiamo diventare testimoni di una normalità persuasiva».

Venerdì 31 Gennaio 2020, 05:01

