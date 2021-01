Giovanni Migone

I 18 centimetri di neve caduti il 28 dicembre tornano a far discutere. Ieri, l'opposizione di Palazzo Marino ha chiesto conto dell'operato di Comune, Amsa e Atm. Gli assessori alla Mobilità e all'Urbanistica, Marco Granelli e Pierfrancesco Maran, hanno ricordato che una nevicata simile si è verificata solo una volta negli ultimi 25 anni. I fiocchi hanno fatto strage di alberi: 173 caduti (52 in strada, 112 nei parchi, 9 nelle scuole), mentre per il verde sono stati effettuati oltre 500 interventi. «Nel 2005, con 10 centimetri di neve, gli interventi erano stati 401», ha sottolineato Maran. Complessivamente, sono stati impiegati 196 mezzi e 755 operatori. La vicesindaca Anna Scavuzzo ha spiegato che sono stati 21 gli incidenti, «ma solo 4 erano legati allo stato delle strade». Fabrizio De Pasquale (Forza Italia), ha invece denunciato che il bando per utilizzare i percettori del Reddito di Cittadinanza è stato emesso il 24 dicembre, rendendo impossibile ricorrervi. E poi i pochi spalatori: «Molte persone non si sono presentate», ha detto Granelli. Amsa ha confermato che «su 1.200 persone, se ne sono presentate meno di 200».



