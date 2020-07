Giovanni Migone

Eppur si muove. Dopo i i due mesi di lockdown e una prima fase di grande paura, i milanesi tornano sui mezzi del trasporto pubblico, anche se non siamo ancora ai livelli precedenti la pandemia.

Autobus, tram e metropolitane non si sono mai fermate, nonostante il quasi azzeramento del flusso di passeggeri. Ora però il cielo sembra schiarirsi.

IL RITORNO DEI PASSEGGERI Nell'ultimo periodo, spiega Atm, la crescita dei passeggeri è stata costante: rispetto al periodo pre-Covid, si è passati dal 15% delle prime settimane di maggio al 48% della scorsa settimana. Tra il 20 e il 26 luglio, infatti, sono stati quasi 493mila i passeggeri trasportati in media al giorno nei feriali, rispetto a oltre un milione di viaggiatori nello stesso periodo del 2019. Meglio nei weekend: il sabato il divario si riduce al 66% di viaggiatori trasportati (oltre 350mila utenti) rispetto allo stesso giorno del 2019 (530mila), mentre la domanica si scende al 57% (237.500 rispetto ai 417.500 del 2019).

SHARING ALLE STELLE La paura da contagio però ancora si fa sentire. Ecco perché è la mobilità in sharing a far registrare i risultati migliori. Il car sharing, con le sue quasi tremila macchine, è al 60% dei livelli pre-Covid, le bici arrivano al 65%, mentre gli scooter toccano quota 70%. E i monopattini? Gli ultimi arrivati nella famiglia in sharing fanno registrare un iperbolico +350%, anche se, come ha sottolineato l'assessore alla Mobilità Marco Granelli, nel corso della commissione consiliare di ieri, si tratta di un dato non proprio affidabile: «La crescita c'è, ma prima della pandemia c'erano solamente due operatori ed erano all'inizio». Oggi gli operatori sono cinque, con 3.750mezzi.

BOOM MONOPATTINI Nelle ultime settimane, i monopattini sono stati al centro delle cronache per i numerosi incidenti. «Sì, incidenti ci sono stati - ha ammesso Granelli - ma non mi pare che siano un numero esorbitante. Sono molti meno di quelli che avvengono in auto e nella maggior parte si trattava di mezzi privati e non in sharing». E conclude: «Questo comunque non ci deve far stare tranquilli, ma farci lavorare di più, per esempio con la realizzazione di percorsi ciclabili e adatti ai monopattini per auitare a rendere sicuro l'uso di questi mezzi».

