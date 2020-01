Giovanni Migone

Dalla lista delle razze pericolose all'uso del collare a strozzo, dalle competenze dei tutor all'equa retribuzione per il Garante, dal divieto degli animali al guinzaglio mentre si va in bicicletta agli spazi dedicati sui mezzi pubblici. Le nuove regole per i nostri amici a quattro zampe saranno approvate solo giovedì, con la votazione in Consiglio comunale del Regolamento degli Animali, ma sono circa 180 gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari.

LISTA DI PROSCRIZIONE. Tra gli argomenti più controversi c'è la lista delle razze canine obbligate a tenere la museruola anche all'interno delle aree cani. A chiedere la sua abolizione è il consigliere di Forza Italia, Gianluca Comazzi.

IL PATENTINO. In relazione alle razze per cui vige l'obbligo di museruola, la discussione in aula deciderà anche in merito all'obbligo del cosiddetto patentino per i proprietari. Chi ha un cane potenzialmente aggressivo potrebbe dover frequentare un corso di tre giorni offerto da Comune, Ats e Ordine dei veterinari per imparare a gestire il proprio animale. In caso di mancato conseguimento, il padrone incorrerebbe in una sanzione salata.

COLLARE A STROZZO. Dall'opposizione arriva anche la richiesta di consentire l'utilizzo del cosiddetto collare a strozzo. Diverse però le interpretazioni: Comazzi chiede consentirlo solo in casi specifici per ragioni di sicurezza e tutela dell'incolumità pubblica. Di diverso avviso, invece il leghista Gabriele Abbiati, che chiede di abolire tout court il divieto ora in vigore.

I PADRONI. Regole per animali, ma anche e soprattutto per i padroni. Sempre da Abbiati arriva la proposta di vietare la circolazione in bicicletta con cani al guinzaglio, così come l'introduzione dell'obbligo del guinzaglio all'interno delle aree verdi. Da Forza Italia, invece si chiede di rendere gratuiti i servizi del Canile e del Gattile comunali per le fasce più deboli.

LE SANZIONI. Il tema sanzioni coinvolge maggioranza e opposizione: il Movimento 5 Stelle chiede di aumentare le sanzioni per infrazioni in caso di incurie o maltrattamenti, mentre dal Pd, la consigliera Alice Arienta sottolinea l'importanza di vigilare maggiormente sul fatto che le multe vengano effettivamente comminate, a partire da quelle legate al mancato raccoglimento dei bisogni degli amici a quattro zampe. Su quest'ultimo caso, anche la Lega chiede che le pene vengano aumentate notevolmente.

MEZZI PUBBLICI. Sempre la consigliera Dem propone di valutare l'istituzione di aree per gli animali all'interno dei mezzi pubblici. La cosa dovrà però essere sottoposta al vaglio di Atm.

ALTRE PROPOSTE. Tra le altre proposte pervenute, il divieto di utilizzare petardi, botti e artifizi pirotecnici all'interno del Comune, quello di vendere di qualsiasi animale nei mercati temporanei e quello l'attendamento dei circhi nel territorio comunale. Ce n'è anche per i mendicanti che si accompagnano a animali da compagnia: i loro animali dovrebbero, secondo le proposte dell'opposizione, essere iscritti a un apposito registro comunale.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

