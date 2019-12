Giovanni Migone

Come ogni anno torna l'appuntamento con le tasche e i portafogli di assessori e consiglieri del Comune.

Palazzo Marino ha infatti pubblicato le dichiarazioni dei redditi di sindaco, Giunta e membri del Consiglio comunale. Il sindaco, Giuseppe Sala, si ferma all'ottavo posto, con 113.837 euro dichiarati come reddito imponibile nel 2018, con una situazione patrimoniale in cui compare una macchina immatricolata nel 2019. A vincere la classifica dei Paperoni di Palazzo Marino è, per il secondo anno consecutivo, l'assessora allo Sport e Turismo, avvocato e fondatrice dello studio De Castiglione Guaineri e Associati, Roberta Guaineri, che l'anno scorso ha dichiarato un imponibile da 388.421 euro. Distante comunque dagli oltre 600mila euro di reddito lordo dichiarato l'anno scorso.

La medaglia d'argento esce dalla Giunta e atterra sul petto del consigliere comunale Emmanuel Conte, della sinistra di Milano Progressista, che dichiara un imponibile 319.561 euro. Al terzo gradino del podio il consigliere Manfredi Palmeri di Io corro per Milano Lista civica Parisi con 242mila euro.

Tra i colleghi di Giunta, il sindaco viene battuto anche dall'assessore al Bilancio e Demanio, Roberto Tasca, con 177.704 euro, mentre si piazza appena sopra l'assessora Laura Galimberti all'Istruzione, con 108.961 euro. Tra i consiglieri con le dichiarazioni più sostanziose in termini di imponibile figurano anche Enrico Marcora, di Lista civica Sala (212.804 euro), Luigi Pagliuca di Forza italia (204mila euro) e Diana De Marchi del Pd (118.984). Appena dopo il sindaco arriva invece il capogruppo della Lega, nonché deputato, Alessandro Morelli (112.743 euro).

Tra i consiglieri fanalino di coda Andrea Mascaretti di Fratelli d'Italia, con 13.400 euro, Emilia Bossi Moratti del Pd con 15.612 euro e Alessandro Giungi del Pd con 18.793 euro.

riproduzione riservata ®

Giovedì 19 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA