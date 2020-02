Giovanni Migone

«Ci sono state alcune, numericamente esigue, situazioni di minima criticità. Visto che la sicurezza è fondamentale, abbiamo chiesto a Clear Channel di rifare tutti i test e rivedere tutti le bici, una per una. A breve potranno essere rimesse in pista con gli esiti di questi test». Così Marco Granelli, assessore alla Mobilità che spiega così il ritiro delle nuove 1200 bici BikeMi, di cui 700 a pedalata assistita e 500 tradizionali, dopo che erano stati riscontrati problemi strutturali su alcuni telai che presentavano fessurazioni, mettendo a rischio l'incolumità dei ciclisti sharing.

Clear Channel, la società che gestisce il servizio del bike sharing di Atm, ha quindi, su richiesta del Comune, fatto partire gli stress test su tutti i nuovi mezzi che, fa sapere Palazzo Marino, torneranno a disposizione degli abbonati nel giro di poche settimane. Presentate a settembre e in circolazione dall'inizio di dicembre, l'ordine di ritirare il nuovo lotto di biciclette è arrivato il 12 gennaio. Così nelle 307 stazioni del BikeMi sparse a Milano erano (e sono) ancora ricomparse le vecchie due ruote che già si stavano godendo la meritata pensione. I nuovi modelli sono invece stati rispediti al produttore, la francese Arcade, dove si svolgerà la prima fase di test dei telai, prima di essere riconsegnate a Clear Channel che, dopo una seconda verifica, le rimetterà su strada. Arcade era stato tra i fornitori del primo lotto di bici tradizionali, ma anche allora erano stati riscontrati alcuni problemi con i telai. Rimessa a posto, la flotta di due ruote gialle e rosse tornerà quindi a pieno regime: a fine 2019 i mezzi circolanti risultavano oltre 5400, divisi tra 4280 biciclette tradizionali e 1150 biciclette a pedalata assistita.

Un servizio, quello del BikeMi, che i milanesi hanno dimostrato di apprezzare sempre di più, come dimostrano i dati: sono oltre 42mila gli utenti attivi ogni anno e circa 7800 i noleggi giornalieri. Lo dimostra il boom di prelievi della scorsa domenica, con il blocco del traffico voluto dal sindaco Giuseppe Sala, i volumi di prelievi dalle stazioni sono quasi raddoppiati rispetto ai fine settimana precedenti, passando dai 2725 del 26 gennaio ai 5271 del 2 febbraio.

riproduzione riservata ®

Giovedì 6 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA