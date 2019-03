Giovani rapper crescono. Si prenda Capo Plaza, promessa trap, un solo album al suo attivo.

«Questo della trap è un mondo di squali», dice. «Così devi essere, sennò ti mangiano». Ci vuole il carattere per diventare un numero uno e lui, vero nome Luca D'Orso, classe 1998, nato e cresciuto a Salerno, ha i numeri per esserlo. Stasera è all'Alcatraz, dove porta le canzoni di 20, album d'esordio, con hit come Nisida o Giovane fuoriclasse, che ha totalizzato oltre 37milioni di visualizzazioni su YouTube. Sarà anche la musica che oggi piace più ai giovanissimi, di sicuro per lui valgono rabbia e significato dei suoi testi, che parlano di riscatto, di soldi, di vita di strada. «Salerno non è Milano. È una città dove se dici che vuoi diventare famoso la gente non ti prende mai sul serio. Anzi, prima mi dicevano che non ce l'avrei mai fatta ora invece tifano per me». Capo Plaza ha collaborato anche con colleghi famosi: dalla Dark Polo Gang, con cui ha realizzato il singolo Gang shit, a Ghali e alla sua etichetta Sto Records per Ne è valsa la pena, al rapper francese Ninho per Billets, ultimo estratto da 20. Oggi con lui sul palco ci saranno proprio Ghali, Dark Polo Gang e anche Gué Pequeno, Noyz Narcos, Emis Killa. (M.Lev.)

