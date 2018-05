Lunedì 7 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Giovani rapper crescono. Come MadMan, per esempio, tra i nuovi idoli della scena hip hop di casa nostra in concerto domani sera sera all'Alcatraz.Il suo ultimo lavoro discografico si intitola Back home. Tra rime baciate e ritornelli rap, si parla di gioventù, di sogni, di ideali.«È un disco che ho scritto pensando alla mia vita», ha raccontato. «Si tratta di un lavoro sicuramente autobiografico, che ho scritto con l'idea di fare un album che piacesse anche a chi non è necessariamente un appassionato di hip hop».Classe 1988, pugliese di origini, vero nome Pierfrancesco Botrugno, MadMan si è fatto conoscere partendo dalla scena alternativa del rap milanese e collaborando con l'amico e collega Gemitaz, con il quale ha realizzato varie produzioni.Per il concerto di Milano ha promesso uno spettacolo molto hip hop. «Sarà un concerto molto rap, tornando indietro alla musica e alle mie passioni anche di dieci anni fa. E vi assicuro che se sarà uno spettacolo sicuramente ai miei fan, di certo sarà apprezzato anche da chi non mi conosce». (M.Lev.)