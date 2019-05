Giovani jazziste crescono. Si prenda Giulia Malaspina, domenica per la prima volta al Blue Note (sold out).

Pianista monzese, 30 anni, una vita dedicata alla musica. Oggi esce anche il suo primo disco, No more pain. «Nel 2016 mi capitò di esibirmi a New York - racconta - avevo già le canzoni pronte ma decisi di rifare tutto dall'inizio. Sentivo che quella musica poteva essere perfezionata. La volevo fare mia». Passione, dunque. «Sì, ho sempre fatto tutto così. Sin dalla prima volta che ascoltai Diana Krall: la vidi in concerto e decisi che volevo diventare come lei. In America ci sono locali, appassionati. In Italia è molto più difficile: il jazz è un genere di nicchia e per fare strada bisogna non perdere mai voglia e determinazione. È come scalare montagne, ma io non demordo mai».

La prima volta al Blue Note, palco per eccellenza del jazz meneghino, è già una grande conquista. «Sì, ancora non ci credo. Per un musicista ci sono momenti che hanno un sapore particolare, al Blue Note domenica sarà così. Canterò, suonerò le canzoni del mio disco e mescolerò tutto tra il mio canto e il sound che ho creato con la mia band. Farò anche un paio di brani non miei, e un omaggio a Paolo Conte».(M.Lev.)

