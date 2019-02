Giovani capaci di emulare i classici, ovvero i Led Zeppelin. Da tempo non si parlava di una band in fiore, in grado di ricordare così bene un gruppo considerato un'icona. Ecco i Greta Van Fleet: quattro ragazzi dal Michigan, che hanno fatto cambiare idea a molti. Cantano e suonano come dei novelli Led Zeppelin, si vestono come figli dei fiori. E soprattutto hanno carisma e talento.

Mica facile candidarsi nello streaming musicale di oggi come eredi di una tradizione rock che ha cambiato il corso della musica degli ultimi 50 anni. Copiare è facile, ricostruire un po' meno. Eppure loro hanno sino a oggi dimostrato di avere tutti i numeri per farlo. Provare per credere ascoltando le canzoni del primo album del gruppo, Anthem of the peaceful army, pubblicato a ottobre, già diventato un best seller. I Greta Van Fleet lo presentano domenica sul palco dell'Alcatraz, già tutto esaurito. Freschi di un Grammy Awards, suonano una sfilza di ballate rock come The cold wind, When the curtains fall, You're the one, giusto per citare quelle più vintage. Un tuffo nell'epoca d'oro del rock, grazie a quattro ragazzi poco più che ventenni. (M.Lev.)

