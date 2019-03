Giovane pestato per un debito di coca

Un marocchino di 24 anni e un albanese di 25 sono stati arrestati dai carabinieri a Segrate per tentata estorsione nei confronti di uno studente 23enne italiano che aveva accumulato un debito di seimila euro per l'acquisto di cocaina. Assieme a loro è stato denunciato per lo stesso reato un italiano di 22 anni che al momento del blitz non era presente ma che da settimane telefonava alla vittima intimandogli di saldare il conto.

La vicenda è partita a gennaio, quando il giovane ha iniziato ad accumulare debiti con i pusher. Per questo motivo il 20 febbraio è stato picchiato: 10 giorni di prognosi. Intanto i tre hanno continuato quotidianamente a minacciare lui e sua madre, finché il 23enne ha deciso di rivolgersi ai carabinieri che ieri hanno bloccato gli estorsori mentre tentavano l'ennesima aggressione. Nella loro auto sono stati trovati 5 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un taser e 7mila euro in contanti.

