GIOCO MORTALE

Martedì 18 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Angela CalzoniLa Procura di Monza ha aperto un'inchiesta sulla morte di Andrea Barone, il 15enne di Cusano Milanino che ha pero la vita nel centro commerciale Sarca di Sesto San Giovanni. Con gli amici era salito sul tetto per scattare dei selfie. Non si è accorto, però, che la grata di un condotto di areazione era aperta ed è precitato nel vuoto, schiantandosi a terra 20 metri più in basso. Adesso i pm di Monza hanno aperto un fascicolo, per il momento a carico di ignoti, per omicidio colposo. L'obiettivo, ha spiegato il pm Luisa Zanetti, è quello di «accertare se vi siano state o meno responsabilità» in merito alla tragedia.Il padre del ragazzo, Alessandro Barone, non si da pace. «Mio figlio dice - non ha scavalcato muri o cancellate, nessuno della sicurezza gli ha impedito di salire sul tetto e non c'erano grate a coprire il condotto in cui è caduto». Un sopralluogo fatto al centro commerciale ha fatto crescere la sua rabbia e il suo dolore. «Mio figlio non ha forzato porte per salire su quel tetto spiega - ha preso l'ascensore o la scala mobile fino all'ultimo piano dove c'è un parcheggio. È passato attraverso una porta aperta, ha salito tre gradini di metallo e poi altri tre fino al terrazzo. Non c'era nessuno della sicurezza che glielo impedisse. Se ci fossero state le grate intermedie di protezione, mio figlio non si sarebbe sfracellato».Il pare esclude, poi, che il 15enne giocasse, come tanti coetanei, a sfidare la forza di gravità solo per postare le proprie gesta sui social. «Non è vero che mio figlio facesse quei giochi lì», sottolinea l'uomo commentando la foto, pubblicata dal figlio in rete con la didascalia la morte non mi fa paura, la guardo in faccia che lo ritrae vicino al cornicione di un palazzo. «Quella aggiunge - è una foto di un paio di anni fa. L'ha scattata assieme a un amico sul terrazzo del centro commerciale U2 di Cusano Milanino. Era il luogo dove si trovava con la sua compagnia. Se uno andasse dall'altra parte vedrebbe che un paio di metri sotto c'è un grande balcone».riproduzione riservata ®