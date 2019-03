Giochiamo al circo con Pinocchio

Simona Romanò

Clown, equilibristi, giocolieri. Tutti al Teatro Fontana per Parada al circo di Pinocchio: la favola di Collodi, del burattino che esaudisce il sogno di diventare un bambino, è raccontata attraverso acrobazie da lasciare a bocca aperta i baby spettatori. Ogni salto, ogni volteggio, ogni performance è capace di divertire e soprattutto di stupire sia i bimbi sia le mamme e i papà. Una susseguirsi di esibizioni a tutto ritmo per narrare le avventure di Pinocchio.

Impossibile annoiarsi con la nuova produzione della Compagnia Parada che, composta da ex ragazzi di strada rumeni, oggi affermati artisti, porta a teatro l'arte circense con le sue mille sfaccettature.

Uno show di gioia e di grandi emozioni. I clown, per esempio, sono capaci di strappare un sorriso, ma anche di regalare momenti di grande dolcezza. Poi, ci sono i funamboli con i loro esercizi che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. E gli abili giocolieri. Gli artisti di Parada non vogliono presentare solo uno spettacolo, ma un progetto per sostenere tutti coloro che come loro per le strade di Bucarest hanno vissuto in situazioni di difficoltà.

Domani e domenica, ore 16, Teatro Fontana, via Boltraffio 21; 8 euro, ridotto 7; www.teatrofontana.it.

