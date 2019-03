Giochi, Milano prende quota

Giammarco Oberto

In principio fu Salvini: «Le Olimpiadi darebbero un ritorno economico vero, senza analisi costi-benefici, di un miliardo di euro almeno. Il governo deve trovare i fondi». E poi la fuga in avanti di Mattarella: «I Giochi 2026 hanno grande importanza, non solo per le due città protagoniste ma per tutta l'Italia. Assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile».

Messaggi in bottiglia per i Cinque Stelle, che per mesi hanno ripetuto lo stesso mantra: neanche un euro da Roma. Ma ora la diga pentastellata dei no mostra le prime crepe e i grillini sembrano pronti a cambiare idea. Ieri il ministro per il Sud Barbara Lezzi, in visita a Made Expo a Rho, ha mandato chiari segnali di apertura: «Per noi non c'è alcuna preclusione, se c'è una richiesta di fondi si valuterà».

Un giro di vento per cui ora sui fondi del governo il sindaco Sala ci conta davvero. «Del resto - ragiona - è inconcepibile che il governo metta i soldi per il torneo Atp di tennis a Torino e non per sostenere i Giochi di Milano e Cortina».

A guardarla ora, la candidatura di Milano sembra che viaggi con il vento in poppa. Il 2026 sembra veramente a portata di mano. E le quotazioni italiane sono volate anche per uno strano scandalo che ha colpito la Svezia proprio durante il sopralluogo della commissione del Cio negli impianti di Stoccolma. Mercoledì pomeriggio ha rassegnato le dimissioni il presidente della SkiStar, la società che gestisce gli impianti sciistici di Are, sede designata per le gare. Pär Nuder, 56 anni, ha mollato dopo essere stato accusato di un non meglio specificato comportamento inappropriato. Non una buona pubblicità per l'avversaria di Milano e Cortina, che dal primo al 6 aprile riceveranno l'ispezione dei delegati del Cio. Il 24 giugno a Losanna ci sarà l'assegnazione ufficiale. Per vincere servono 44 preferenze.

