Giochi, Mattarella dice sì

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dice sì ai Giochi Invernali Milano-Cortina. Le Olimpiadi 2026 «hanno grande importanza, non solo per le due città protagoniste ma per tutta l'Italia. Assicuro tutto il sostegno e l'appoggio possibile». Lo ha detto a Belluno, nel corso di una cerimonia. Intanto, parole di plauso dal sindaco Giuseppe Sala al vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini: «Se Salvini dovesse portare a casa i fondi anche per le Olimpiadi lo ringrazierei», ha detto commentando quanto detto il leader leghista sul governo che deve trovare i fondi per la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare i Giochi invernali del 2026. «Quando c'è da essere critico con Salvini, lo sono. E quando c'è da ringraziare lo faccio. Certo sarebbe bizzarro se il Governo finanziasse l'Atp di tennis a Torino e non le Olimpiadi». (P.Pas.)

