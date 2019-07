Giochi, Malagò: «A dicembre la governance»

Sostenibilità, viabilità, trasporti. E il 10 11 dicembre la governance.

Questi i temi principali della prima riunione tecnica tra il Cio e i soggetti coinvolti per Milano-Cortina 2026. Nel summit le parti hanno «scadenzato le responsabilità» e pianificato un'agenda di avvicinamento al 6 febbraio 2026: se i prossimi tre incontri (a settembre, ottobre e novembre) avranno una natura prevalentemente tecnica, la visita a Milano del 10/11 dicembre di Thomas Bach e di altri rappresentanti del Cio sarà fondamentale per dare un'accelerata alle strategie e ai lavori. «Saranno due giornate molto importanti», ammette il presidente del Coni Giovanni Malagò, «visto che per quella data si sarà insidiata la commissione di controllo. Per la costituzione definitiva della governance non dobbiamo sprecare tempo, non c'è fretta ma prima mettiamo i puntini sulle i e meglio è».

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA